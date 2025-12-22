أدوات جراحية ملوثة وأدوية مجهولة.. تشميع مستوصف غير مرخص في بني سويف

أجرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز إهناسيا، أسفرت عن غلق وتشميع أحد المستوصفات الطبية المخالفة.

وخلال أعمال التفتيش، تبين أن المستوصف يعمل دون ترخيص، ويضم عيادات ومعامل ومركز أشعة غير مرخصة، كما جرى ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحي، وأدوات جراحية غير معقمة، وحقن مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تكدس نفايات طبية وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى وسوء مستوى النظافة العامة داخل المنشأة.

تحرر محضر بالواقعة، واتخاذ قرار بالغلق والتشميع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.