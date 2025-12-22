إعلان

أدوات جراحية ملوثة وأدوية مجهولة.. تشميع مستوصف غير مرخص في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

02:26 م 22/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تشميع مستوصف غير مرخص (2)
  • عرض 3 صورة
    تشميع مستوصف غير مرخص (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببني سويف حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز إهناسيا، أسفرت عن غلق وتشميع أحد المستوصفات الطبية المخالفة.

وخلال أعمال التفتيش، تبين أن المستوصف يعمل دون ترخيص، ويضم عيادات ومعامل ومركز أشعة غير مرخصة، كما جرى ضبط أدوية خاصة بالتأمين الصحي، وأدوات جراحية غير معقمة، وحقن مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تكدس نفايات طبية وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى وسوء مستوى النظافة العامة داخل المنشأة.

تحرر محضر بالواقعة، واتخاذ قرار بالغلق والتشميع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بني سويف مستوصف حملة تفتيشية المنشآت الطبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة