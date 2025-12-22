إعلان

بعد 3 أشهر من المعاناة.. وفاة شاب إثر عضة كلب بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:16 م 22/12/2025

توفي، اليوم الإثنين، الشاب حسان عادل أبوحسن، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة بجامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، متأثرًا بإصابته بعضّة كلب، بعد رحلة علاج استمرت نحو ثلاثة أشهر انتهت بدخوله في غيبوبة قبل وفاته.

وتعود الواقعة إلى تعرض الشاب للعقر في قريته طليا التابعة لمركز أشمون، حيث توجه حينها إلى مستشفى أشمون العام وتلقى جرعات مصل العقر المقررة، قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ عقب تلقيه آخر جرعة، ليُنقل بعدها إلى مستشفى حميات أشمون ويُوضع في العناية المركزة.

وأكدت أسرة الشاب أن حالته ظلت حرجة طوال فترة العلاج، رغم محاولات الأطباء لإنقاذه، إلى أن وافته المنية اليوم.

ومن المقرر تشييع جنازة الشاب عقب صلاة المغرب من مسجد سيدي خفاجي بالقرية، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي طليا الذين فقدوا أحد شبابها.

المنوفية حسان عادل أبوحسن كلية التجارة جامعة مدينة السادات

