تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، غرفة 137 لمتابعة إجراءات تسكين الحالات الحرجة والعاجلة، والوقوف على آليات العمل داخل الغرفة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين مديرية الصحة وجامعة المنصورة لتسهيل تسكين الحالات.

وخلال تواجده بالغرفة، تابع الجزار موقف تسكين الحالات وناقش الفريق القائم على العمل بشأن آليات التنسيق وسرعة اتخاذ القرار، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وضمان حصول المرضى على الرعاية اللازمة في التوقيت المناسب.

كما أجرى الجزار اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور أحمد النقيب، مدير مستشفى المنصورة الدولي، ومع الدكتور الشعراوي كمال موسى، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، لمتابعة موقف تسكين الحالات وتعزيز آليات التنسيق المشترك بين الجامعة ومديرية الصحة، خاصة فيما يتعلق بالحالات الحرجة والعاجلة.

وأكد الجزار على أهمية المتابعة اليومية لتسكين الحالات من خلال غرفة 137، خاصة ما يتعلق بحضانات الأطفال والحالات التابعة لمشروع «رعايات مصر»، بما يضمن سرعة التدخل للحالات التي تحتاج إلى رعاية عاجلة.

كما استمع الجزار إلى شرح مفصل من العاملين حول طبيعة العمل وآليات متابعة الحالات الحرجة والعاجلة، والحالات الخاصة بمشروع «رعايات مصر»، مشددًا على ضرورة العرض اليومي للحالات لضمان سرعة التدخل، ومكلفًا مدير إدارة الرعاية العاجلة ومن ينوب عنه بالمتابعة اليومية بشكل لحظي لتسكين الحالات، والتأكد من عدم وجود أي حالات تحتاج إلى عناية مركزة دون توفير مكان لها.

وفي ختام الزيارة، شدد الجزار على أهمية تقديم خدمة طبية سريعة وفعالة للمرضى، وسرعة تسكين الحالات الحرجة والعاجلة، وتقليل فترات الانتظار، بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.