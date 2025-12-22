تعرضن لحادث.. قرار إنساني يعيد 4 فتيات لمسابقة بورسعيد للقرآن الكريم

كشفت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني عن جدول مواعيد التصفيات النهائية للمسابقة المحلية المؤهلة للمنافسات الدولية، وذلك عقب اعتماد نتائج المرحلة الأولية التي شهدت منافسة قوية ومستويات متقاربة، حيث لم يتجاوز الفارق بين المتأهلين وغيرهم ربع درجة فقط، مما يعكس جودة وإتقان المتسابقين في هذه النسخة.

وقررت اللجنة العليا في لفتة إنسانية وتقديرية إلحاق 4 متسابقات بالتصفيات النهائية مباشرة دون خوض المرحلة الأولية، وذلك بسبب الحادث الأليم الذي تعرضن له العام الماضي ومنعهن من الحضور، وهن: مريم رجب محمد المزين، وبراءة رجب محمد المزين، وياسمين مصطفى علي سليم، وتسنيم ماجد محمود المزارة، حيث جاء هذا القرار حرصًا من اللجنة على تحقيق العدالة وتقدير الظروف الصعبة التي مررن بها.

وبحسب الجدول المعلن، تنطلق التصفيات النهائية بنادي العمال الرياضي في محافظة بورسعيد خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير 2026، حيث تبدأ المنافسات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، ويشهد اليوم الأول اختبارات الصوت الحسن والابتهال والإنشاد للصغار والكبار، بينما يخصص اليوم الثاني لحفظ القرآن الكريم كاملاً بفروع القراءات والإناث والأطفال.

وتختتم اللجنة فعاليات التصفيات في اليوم الثالث بمنافسات أئمة أوقاف بورسعيد وتصفيات المتسابقين الأجانب الوافدين من خارج جمهورية مصر العربية، حيث تم ترتيب نتائج كافة الفروع المرفقة أبجدياً لضمان الدقة والشفافية أمام جميع المشاركين وأسرهم.

وأكدت اللجنة المنظمة في ختام بيانها أنه لا يوجد خاسر في رحاب القرآن الكريم، مشددة على أن مجرد المشاركة في هذا المحفل هو فوز عظيم، متمنية أن يكون القرآن ربيع قلوب جميع المتسابقين ونور صدورهم، معربة عن تمنياتها بالتوفيق للجميع في المرحلة النهائية المرتقبة.

تُقام المسابقة في نسختها الدولية التاسعة التي تحمل اسم القارئ الشيخ المرحوم محمود علي البنا، وتنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي، فيما تتواصل المنافسات المحلية استعدادًا لانطلاق الفعاليات الدولية نهاية يناير 2026.