مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان (صور)

أرسلت جمهورية مصر العربية قافلة طبية نوعية مكونة من 13 طبيباً وشحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية تقرب من الطن ونصف الطن لدعم القطاع الصحي في جمهورية السودان الشقيق خلال الفترة من 20 إلى 27 ديسمبر الجاري.

وجاء هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت رعاية السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حيث كان في استقبال القافلة ممثلى وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر ومستشفى الأمير عثمان دقنة المرجعي وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في بورتسودان.

استهلت القافلة الطبية النوعية أعمالها بلقاء الفريق ركن مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الأحمر، حيث رحب سيادته بالسادة الأطباء أعضاء القافلة، مثمناً الدور المصري الداعم لجمهورية السودان الشقيق على كافة الأصعدة خاصة في المجال الصحي، وأكد على الأولوية التي توليها الحكومة السودانية لرفع كفاءة القطاع الطبي الذي تضرر جراء الأوضاع الراهنة.

من جانبهم، أعرب أعضاء القافلة الطبية عن فخرهم للقيام بالمهام المكلفين بها، مؤكدين جاهزيتهم الكاملة لمساندة الأشقاء من المرضي السودانيين خاصة في التخصصات الحرجة والنادرة، وتعهدوا ببذل كافة الجهود لتقديم الدعم الطبي اللازم لأكبر عدد من المرضى خلال فترة عمل القافلة.

من جهة أخرى، وبالتزامن مع وصول القافلة الطبية المصرية النوعية إلى بورسودان، قامت وزارة الصحة والسكان المصرية بإرسال 200 أسطوانة أوكسجين إلى الولاية الشمالية، حيث تعكف القنصلية العامة المصرية فى وادى حلفا على إنهاء إجراءات دخولها إلى جمهورية السودان الشقيق.

يأتي ما تقدم فى إطار الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية السودانية، حيث أنهى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى زيارة إلى القاهرة في 18 ديسمبر الجارى، كما ترأست السيدة وزيرة شئون مجلس الوزراء السودانية وفد بلادها فى المؤتمر الوزارى الروسي الأفريقي الذي عقد بمصر، بالإضافة إلى قرب انعقاد اللجنة التجارية الوزارية المشتركة فى القاهرة، فضلا عن التحضير للاحتفال بمرور 70 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى مطلع عام 2026.