بيطري بني سويف.. عيادات خارجية متكاملة لخدمة المجتمع (صور)

كتب : حمدي سليمان

09:11 م 21/12/2025
بني سويف - حمدي سليمان:

افتتحت كلية الطب البيطري بجامعة بني سويف عيادات خارجية متكاملة، تستهدف تقديم رعاية بيطرية متخصصة تسهم في حفظ أرواح الحيوانات وحماية مصدر رزق آلاف الأسر، في خطوة تترجم الدور المجتمعي للجامعة ونقل الخبرة الأكاديمية من الحرم الجامعي إلى الحقول والحظائر.

خدمات جراحية وتخفيف للأعباء

أكد الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، أن تشغيل عيادة الجراحة الخارجية يأتي في إطار التزام الجامعة بخدمة البيئة المحلية عبر تقديم خدمات طبية بيطرية شاملة.

وأوضح أن هذه الخدمات تشمل الكشف، والعلاج، وإجراء العمليات الجراحية لمختلف سلالات وأنواع الحيوانات، مما يسهم فعليًا في تخفيف الأعباء المادية عن المربين والارتقاء بمستوى الرعاية البيطرية في المحافظة.

مركز تدريبي متطور للطلاب

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه العيادة لا تقتصر على الجانب العلاجي فحسب، بل تمثل صرحًا تدريبيًا مهمًا لطلاب الكلية؛ حيث تتيح لهم فرص الاحتكاك العملي المباشر واكتساب الخبرات الإكلينيكية تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.

ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل عبر دمج العملية التعليمية بالجانب التدريبي الميداني.

تجهيزات تقنية ومعايير علمية

من جانبه، أوضح الدكتور خالد النسر، عميد كلية الطب البيطري، أن العيادة مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال كافة الحالات، مشيرًا إلى أن الكلية سخرت إمكانياتها البشرية والتقنية لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وشدد على الالتزام بأحدث الأساليب العلمية في مجالات الجراحة، والتخدير، والأشعة، مؤكدًا أن جميع الأقسام تعمل بكامل طاقتها لتقديم الاستشارات والتدخلات الجراحية الدقيقة بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي ويواكب التطورات الحديثة في الطب البيطري.

