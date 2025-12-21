جنازات ليلية بأشمون.. مئات الأهالي يشيعون ضحايا صحراوي البحيرة (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

شيّع مئات الأهالي في محافظة المنوفية، ليلًا، جثامين ضحايا حادث الطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية"، وسط أجواء ليلية باردة وحالة من الانهيار والحزن الشديد الذي خيّم على قرى الغنامية وشنوان وساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون.

وداع تحت وطأة البرد والدموع

توافد سكان القرى المجاورة للمشاركة في تشييع الجثامين الأربعة، رغم الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، وارتفعت أصوات الدعاء والبكاء أثناء أداء صلاة الجنازة على الضحايا.

حرص المشيعون على مرافقة الجثامين حتى مواراتها الثرى بمقابر عائلاتهم، وسط حضور كثيف من الأقارب الذين تواجدوا لمساندة أسر المتوفين في مصابهم الأليم.

تفاصيل حادث "كوبري الراست" المروع

ترجع وقائع الحادث المأساوي إلى وقت سابق من اليوم، حين وقع تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وحافلة "ميكروباص" كانت تقل عددًا من العمالة الشابة من أبناء مركز أشمون، وذلك بمنطقة أسفل كوبري الراست بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكشفت المعاينة أن قوة التصادم أدت إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الشباب الذين كانوا في طريقهم إلى عملهم.

حصيلة الضحايا والتحقيقات الجارية

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين بإصابات متفاوتة، وجرى نقل المصابين فور وقوع الحادث إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب التصادم الفنية، وتحديد المسؤولية الجنائية، فيما صرحت بدفن الجثامين التي شُيعت في جنازات مهيبة ليلًا.

