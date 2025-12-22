خلاف عائلي حول ميراث شقة يتحول إلى جريمة قتل بالخانكة

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أنهى سائق حياة زوج شقيقته بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة في محافظة القليوبية، مستخدمًا "شومة"، إثر خلافات عائلية نشبت بينهما بسبب تأجير شقة سكنية آلت بالميراث، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية بالواقعة.

بلاغ المستشفى وتفاصيل الإصابة

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم الدكتور أمير الكومي، رئيس مباحث مركز الخانكة، بوصول المدعو "خالد م ا ح" إلى مستشفى الخانكة المركزي في حالة صحية حرجة، مصابًا بسحجات في الصدر وكدمات متفرقة بالظهر، وتوفي متأثرًا بإصاباته عقب محاولات فاشلة لإسعافه.

خلاف على الإيجار تحول لمأساة

وكشفت تحريات ضباط المباحث أن مرتكب الجريمة هو شقيق زوجة المجني عليه، ويدعى "حمدي ع ط ا"، يبلغ من العمر 39 عامًا، ويعمل سائقًا.

وأفادت زوجة المجني عليه، "محاسن ع ط ا"، 42 عامًا، بأنها كانت بصدد تأجير شقتها الموروثة بمنزل والدتها، إلا أن شقيقها المتهم اعترض طريقها ومنعها بالقوة، وتطور الأمر لمشادة كلامية غادر على إثرها المتهم المكان مهددًا بالعودة.

اعتداء "بالشومة" وقرار النيابة

وأضافت الزوجة في شهادتها أنها عادت لمنزلها لتجد الأهالي في حالة صراخ، حيث صعد شقيقها إلى شقتها واعتدى على زوجها بالضرب المبرح مستخدمًا "شومة" وفر هاربًا.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29970 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة. وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، وتولت التحقيق.