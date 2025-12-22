العربية انفجرت بيهم.. وداع ضحايا حادث "سوزوكي الفيوم" (صور)

الفيوم ـ حسين فتحي:

شيّع الآلاف من أبناء قريتي "معصرة عرفة" و"دار السلام" بمركز طامية في محافظة الفيوم جثامين 7 من ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع بالطريق الإقليمي، إثر انفجار سيارة "سوزوكي" كانت تقلهم أثناء عودتهم من عملهم في جمع محصول الطماطم، وسط أجواء من الحزن الشديد الذي خيّم على أرجاء المحافظة.

أسماء ضحايا "رحلة الطماطم"

كشفت البيانات الرسمية وشهادات الأهالي عن أسماء الضحايا السبعة الذين لقوا مصرعهم في الحادث، وهم: منال رمضان مبارك (35 عامًا)، ياسمين نادي فوزي (24 عامًا)، حسن محمود أحمد (14 عامًا)، محمود محمد درويش (15 عامًا)، أحمد سيد عزت عبد الكريم (15 عامًا)، وأحمد محمد حنفي (15 عامًا).

وكان الضحايا، وغالبيتهم من طلاب المرحلة الإعدادية، عائدين من الأراضي الصحراوية بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي عصر الخميس الماضي قبل وقوع التصادم المأساوي.

استنفار رسمي لتجهيز المقابر

وشهدت قرية "دار السلام" توافد آلاف المشيعين من القرى المجاورة للمشاركة في الجنازة التي "أدمت قلوب أبناء الفيوم".

وتقدم العميد طارق هيبة، رئيس مركز ومدينة طامية، ورؤساء قريتي "معصرة صاوي" و"دار السلام" المشيعين؛ حيث وجه هيبة بإنارة منطقة المقابر وتمهيد الطرق المؤدية إليها لتسهيل عملية الدفن ليلًا، مؤكدًا أن "أجهزة المحافظة ستقدم يد العون والمؤازرة لأسر الضحايا" في هذا المصاب الأليم.

حصيلة المصابين وتحقيقات الحادث

نتج عن الحادث أيضًا إصابة 6 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، جرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج، وهم: زياد عصام أحمد، أحمد عمرو سيد، مصطفى سيد محمد، وائل فتحي جبر، ياسمين خالد عبد الوهاب، وعماد أحمد ميزار.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات تصادم السيارة "السوزوكي" التي كانت تقل سيدتين و10 من تلاميذ الإعدادي، مما أدى إلى انفجارها ووقوع هذه الحصيلة الثقيلة من الضحايا.