جريمة أسوان.. سقوط أب وزوجته بتهمة تعذيب طفليه

قنا - عبد الرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان وقنا أبًا وزوجته الثانية؛ لاتهامهما بالاعتداء الوحشي على طفليه وإحداث عاهة مستديمة وكسور خطيرة لأحدهما داخل مدينة أسوان، في واقعة تجرد فيها الأب من مشاعره الإنسانية.

بلاغ الأم وبداية الخيوط

بدأت تفاصيل الواقعة المأساوية بتلقي مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بتقدم سيدة ببلاغ رسمي تتهم فيه زوجها وزوجته الثانية بالتعدي بالضرب المبرح على طفليها.

وأوضحت التحريات أن المتهم يدعى "أحمد ن."، يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعمل طباخًا ومقيم ببندر أسوان، حيث استغل فترة غياب الزوجة الأولى عن منزلها للقيام بفعلته.

دوافع الجريمة ونتائج الاعتداء

كشفت التحريات أن الزوجة الأولى (أم الطفلين) كانت قد غادرت إلى منزل أسرتها بمحافظة قنا إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وخلال تلك الفترة أقدم المتهم وزوجته الثانية على الاعتداء الجسدي العنيف على الصغيرين.

أسفرت هذه الاعتداءات عن إصابتهما بكسور شديدة، فيما كشفت التقارير الطبية عن إصابة أحدهما بعاهة مستديمة نتيجة قوة الضرب والتعذيب.

ضبط المتهمين ومباشرة التحقيق

ونجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق بين مديريتي أمن أسوان وقنا في ضبط الأب وزوجته الثانية داخل نطاق مدينة أسوان.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت بدورها وحدة المباحث باستكمال التحريات لكشف الملابسات الكاملة للحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتهمين.

اقرأ أيضًا:

إحصائية صادمة لحماية الطفل بقنا: 28 اعتداء جنسيا وإلقاء 14 رضيعا في الشوارع

حماية الطفل بقنا تفحص بلاغ سيدة تتهم زوجها بتعذيب طفليهما