السيطرة على حريق بمعهد الصفوة للبنات في الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية على حريق نشب داخل معهد الصفوة النموذجي بمركز الحسينية، وتحديدًا داخل قسم الحضانة، دون وقوع أي إصابات، في استجابة سريعة حالت دون تفاقم الوضع.

بلاغ الأهالي وتحرك الإطفاء

شهدت منطقة الحسينية اندلاع الحريق داخل أروقة المعهد، حيث بادر الأهالي بإبلاغ الأجهزة المختصة فور ملاحظتهم تصاعد الأدخنة الكثيفة من المبنى، ما ساهم بشكل كبير في سرعة تعامل القوات مع الواقعة.

وتلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالحادث، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء المدعومة بسيارات الإسعاف لتأمين الموقع.

محاصرة النيران والتحقيقات

تمكنت قوات الحماية المدنية من فرض حصار حول ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أرجاء المعهد والمباني المجاورة.

وعقب إتمام عملية الإخماد، جرى تحرير المحضر القانوني اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على الأسباب الفنية لاندلاع الحريق وملابساته، وندب المعمل الجنائي للمعاينة.