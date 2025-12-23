رحلة الـ40 دقيقة الأخيرة.. تفاصيل جديدة بشأن تحطم طائرة الوفد الليبي

كشف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تفاصيل جديدة بشأن حادث تحطم الطائرة التي كانت تقل وفد هيئة الأركان العامة الليبية أثناء عودته من العاصمة التركية أنقرة إلى طرابلس.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، إن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد نحو 40 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار أنقرة، مشيرًا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية شكلت خلية أزمة لمتابعة ملابسات الحادث والتنسيق مع الجانب التركي.

وأوضح المسؤول الليبي، أن فريقًا فنيًا ليبيًا سيتوجه فجر الأربعاء، إلى أنقرة للمشاركة في التحقيقات الجارية، مؤكدًا أن تحديد أسباب سقوط الطائرة متروك للفرق الفنية المختصة.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير العدل التركي تعيين 4 مدعين عامين للتحقيق في حادث تحطم الطائرة، مؤكدًا أن النيابة العامة في أنقرة باشرت على الفور تحقيقاتها عقب تلقي بلاغ بسقوط طائرة كانت تقل مسؤولين ليبيين، وتحطمت في منطقة هيمانا التابعة للعاصمة التركية.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت، مساء الثلاثاء، بفقدان الاتصال بطائرة رجال أعمال من طراز "فالكون 50" وتحمل رقم التسجيل (9H-DFJ)، وعلى متنها وفد من هيئة الأركان العامة الليبية، يتقدمهم رئيس الأركان الفريق محمد الحداد، بعد إقلاعها من أنقرة متجهة إلى طرابلس.

من جانبه، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية مصرع عدد من القيادات العسكرية البارزة في الحادث، بينهم رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، إلى جانب رئيس الأركان محمد الحداد.

وفي بيان رسمي، نعى رئيس الحكومة الضحايا، مؤكدًا مصرع كل من رئيس الأركان محمد الحداد، ومستشار رئيس الأركان محمد العصاوي دياب وعدد من مرافقيهم، أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى أنقرة.