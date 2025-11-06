إعلان

انقلاب سيارة نقل يعطل حركة المرور أمام مول شهير في طوخ

كتب : أسامة عبدالرحمن

07:18 م 06/11/2025

انقلاب سيارة نقل أمام مول شهير في طوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انقلبت سيارة نقل مُحمّلة بكميات من الملابس أمام مول العابد بمدينة طوخ في محافظة القليوبية، ما تسبب في تعطل جزئي لحركة المرور.

انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة المرور فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، حيث تم رفع آثار الحادث وإزالة البضائع المتناثرة لتسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

أكدت المعاينة الأولية أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، بينما لحقت تلفيات بالسيارة وجزء من حمولتها.

تم الدفع بسيارة إسعاف إلى الموقع كإجراء احترازي، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

