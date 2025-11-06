أحزان هربيط.. مصرع شابين توأم من الشرقية في حادث سير بالسعودية

الشرقية- ياسمين عزت:



خيم الحزن على قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بعد أن تلقى الأهالي نبأ مصرع شقيقين من أبنائها، هما أحمد ومحمد عبدالوهاب عيسوي، في حادث سير مأساوي بالمملكة العربية السعودية، حيث كانا يقيمان هناك للعمل.



وقال عدد من أهالي القرية إن الشقيقين يتمتعان بدماثة الخلق وحسن السيرة، مؤكدين أن نبأ وفاتهما شكّل صدمة كبيرة لكل من يعرفهما، وأن القرية تستعد لاستقبال جثمانيهما خلال الساعات المقبلة لدفنهما بمسقط رأسيهما في أجواء من الحزن والأسى.



وفي سياق متصل، سادت حالة من الحزن أيضًا في قرية نشوة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد مصرع شاب آخر يدعى كريم، في حادث سير بدولة إيطاليا خلال الأسبوع نفسه، وسط انتظار أسرته وصول جثمانه لدفنه بمسقط رأسه.