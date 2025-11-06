إعلان

أحزان هربيط.. مصرع شابين توأم من الشرقية في حادث سير بالسعودية

كتب : ياسمين عزت

01:58 م 06/11/2025

مصرع شقيقين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية- ياسمين عزت:


خيم الحزن على قرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بعد أن تلقى الأهالي نبأ مصرع شقيقين من أبنائها، هما أحمد ومحمد عبدالوهاب عيسوي، في حادث سير مأساوي بالمملكة العربية السعودية، حيث كانا يقيمان هناك للعمل.


وقال عدد من أهالي القرية إن الشقيقين يتمتعان بدماثة الخلق وحسن السيرة، مؤكدين أن نبأ وفاتهما شكّل صدمة كبيرة لكل من يعرفهما، وأن القرية تستعد لاستقبال جثمانيهما خلال الساعات المقبلة لدفنهما بمسقط رأسيهما في أجواء من الحزن والأسى.


وفي سياق متصل، سادت حالة من الحزن أيضًا في قرية نشوة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد مصرع شاب آخر يدعى كريم، في حادث سير بدولة إيطاليا خلال الأسبوع نفسه، وسط انتظار أسرته وصول جثمانه لدفنه بمسقط رأسه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحزان هربيط. مصرع شابين الشرقية حادث سير بالسعودية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

علم الروم.. كيف تؤثر الصفقة القطرية على الدولار والاقتصاد المصري؟
لحظة بلحظة.. الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. كأس السوبر المصري
في بث مباشر.. "معتمر الحرم" يكشف تفاصيل ما حدث ويشكر السعودية
ما العائد على مصر من مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم؟
شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري