حبس التيك توكر "مادونا" بتهمة نشر محتوى مخالف للقيم

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:25 ص 06/11/2025

التيك توكر مادونا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


قررت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، حبس التيك توكر "منة. ج" المعروفة باسم "مادونا" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية، وذلك على خلفية اتهامها بنشر وبث مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُخالف قيم وعادات المجتمع المصري.

.
كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب قد نجحت في ضبط المتهمة بمدينة شبين القناطر، ضمن جهود وزارة الداخلية لمواجهة المحتوى غير اللائق الذي يتعارض مع الآداب العامة، وحماية القيم الأخلاقية والمجتمعية.


وتواصل جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهمة على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

