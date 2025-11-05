عودة "علي وعاصم" إلى منزلهما بعد تبرئتهما في قضية "مُسن السويس"

السويس - حسام الدين أحمد:

قال سعيد محمد، والد زوجة علي غريب، إن علي وشقيقه عاصم غادرا قسم الجنايات مساء اليوم وعادا إلى منزلهما بعد انتهاء إجراءات إخلاء سبيلهما عقب صدور حكم البراءة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مسن السويس".

وأضاف والد الزوجة أن الجيران استقبلوا علي وعاصم بترحاب بعد غيابهم أكثر من عشرة أيام عن منطقة السيد هاشم، وتفهموا حقيقة ما حدث.

وقضت محكمة جنح الجنايات الدائرة الثانية ببراءة المتهمين، اليوم الأربعاء، بعد الجلسة الأولى، واعتبرت الدعوى الجنائية في تهمتي الضرب والسب والقذف منتهية بعد تنازل المجني عليه غريب مبارك عن الاتهام بالضرب والتصالح مع المتهمين، وبرأت المحكمة المتهمين من تهمة البلطجة واستعراض القوة.

وأكد "سعيد" أنه خلال حديثه مع وسائل الإعلام في الأيام الماضية، واجه سيلًا من السب والاتهامات، لكنه تقبل ذلك بصدر رحب، وكان يرد على كل عبارة مسيئة بالقول: "شكرًا لأنك أهديتني حسناتك وقبلت سيئاتي"، مضيفًا أن صبره وثقته بالحقيقة كانت وراء اعتقاده بأن الحقيقة ستظهر قريبًا، ومع انكشاف تفاصيل جديدة تغيّر نظرة المتابعين للقضية.

وتوجه عدد من أفراد أسرة غريب مبارك إلى منزل أحد القيادات العائلية التي استضافت جلسات الصلح، لاستكمال بقية الاتفاق، الذي تضمن توفير شقة تمليك لأسرة غريب مقابل ترك الشقة المستأجرة في المنزل الذي شهد واقعة الاعتداء.