محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الخضار والفواكه بالمنصورة (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، بجولة مفاجئة على عدد من منافذ بيع الخضروات والفاكهة بمدينة المنصورة، للاطمئنان على الالتزام بالأسعار الرسمية، ووضوح لافتات الأسعار أمام الجمهور، وجودة المنتجات وتوافرها بالكميات المطلوبة، مع التركيز بشكل خاص على جودة الخضروات.

ووجّه المحافظ إنذارًا شديد اللهجة لمنفذ "القرية الأولمبية" بسبب عدم الالتزام بالأسعار وارتفاع سعر المنتجات عن السوق، وغياب لوحات الأسعار، بالإضافة إلى نقص كميات الخضروات الأساسية. ومنح القائمين على المنفذ فرصة أخيرة، مؤكدًا أنه في حالة عدم الالتزام سيتم إغلاق المنفذ نهائيًا.

وقال مرزوق: "المنفذ الذي لا يلتزم بالسعر وجودة الخضار سأغلقه فورًا وسأأتي بمنفذ آخر، لا استثناءات لأحد". وأضاف أن معيار استمرار تشغيل أي منفذ هو الالتزام والانضباط، مشددًا على أنه لن يسمح بأي استغلال أو رفع للأسعار دون وجه حق، وسيواصل متابعة جميع المنافذ يوميًا من خلال جولاته المفاجئة.

وشدد المحافظ قائلًا: "المنافذ هذه موجودة لخدمة المواطنين وتخفيف العبء عنهم، وليست لزيادة معاناتهم".

وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة، وتحري المخالفات الفورية، للقضاء على أي تجاوزات أو غلاء غير مبرر بالمنصورة.