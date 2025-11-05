إحالة تاجر إلى المفتي لاتهامه بقتل زوجته حرقًا في نجع حمادي بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحيى، اليوم الأربعاء، تاجرًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية بعد اتهامه بقتل زوجته حرقًا باستخدام البنزين داخل مزرعته، نتيجة خلافات زوجية، بإحدى قرى مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2023، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على جثة سيدة محترقة داخل مزرعة بقرية القمانة التابعة لدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويعمل تاجرًا حرًا، إذ استدرج زوجته إلى مزرعته وسكب عليها البنزين وأشعل النار فيها، ما أدى إلى مصرعها متفحمة في الحال، على خلفية خلافات زوجية بينهما.

وجرى ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد، وأحالته إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي أصدرت قرارها اليوم بإحالة أوراقه إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.