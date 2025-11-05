بالصور- محافظ الأقصر في جولة ليلية لمتابعة الخدمات على كورنيش النيل

"فصلوا ذراعه عن جسده".. ضبط المتهمين في واقعة التعدي على شخص بالدقهلية

الأقصر - محمد محروس:

قام محافظ الأقصر، المهندس عبدالمطلب عمارة، بجولة مفاجئة ليلية بكورنيش النيل، حرص خلالها على الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. رافقه اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر، سكرتير مجلس المدينة.

وخلال جولته، تابع المحافظ منظومة العمل في منطقة كورنيش النيل على أكمل وجه بمنطقة حي جنوب الأقصر، مشددًا على الأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة بالتواجد الميداني وسرعة التعامل الفوري مع أي متطلبات أولًا بأول.

وأكد محافظ الأقصر أن الكورنيش يُعد من أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين، ولتوفير متنفس حضاري لأبناء المحافظة والزائرين من مختلف دول العالم.

وأشاد المحافظ بأعمال النظافة والتجميل في الكورنيش، ووجه باستمرار الحفاظ على مستوى النظافة ورفع كفاءة الإنارة، والالتزام بأعمال الصيانة الدورية، لضمان ظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق.

شارك في الجولة حسن عبده، رئيس حي جنوب، وأيمن حسين، رئيس حي وسط، وأحمد عبد الصبور، مدير المتابعة الميدانية، وآسر حسين، مسؤول شركة نظافة كورنيش النيل، وأسامة توفيق، مدير إدارة النقل البطئ.