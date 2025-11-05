سوهاج - عمار عبدالواحد:

ترأس اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بإعداد بيان تفصيلي بالقطع المستردة، والتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة وجميع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، واسترداد جميع الأراضي التي تم رفض تقنينها، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود لتخطي المستهدف من الإزالات والقضاء على التعديات نهائيًا.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لانتخابات مجلس النواب، وجه المحافظ بضرورة الحياد التام والنزاهة الكاملة من جانب جميع الأجهزة التنفيذية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مشددًا على جاهزية اللجان الانتخابية والسادة المستشارين وأماكن الناخبين، مع توفير كراسي متحركة لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن، والتنسيق مع الإسعاف والحماية المدنية لتأمين العملية الانتخابية، وتوفير مولد كهربائي احتياطي بكل لجنة.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تجهيزات اللجان في حد أقصى يوم السبت المقبل، وانعقاد غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية والتنسيق مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتلقي الإخطارات الفورية وتذليل أية معوقات، مشددًا على رفع الإشغالات والقمامة بمحيط اللجان، وإزالة أي عوائق مرورية لضمان سهولة الحركة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس موقف ساحات الانتظار بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 184 ساحة، منها 157 ساحة تعمل حاليًا، فيما يجري طرح 27 ساحة متبقية للتشغيل، ووجه المحافظ بحصر الجمعيات المقامة على أراضي أملاك الدولة على مستوى المحافظة.

وقد شهد الاجتماع موافقة المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، تضمنت إنشاء المعهد العالي التكنولوجي للتمريض بمدينة سوهاج الجديدة على مساحة 5022 متراً مربعاً بمنطقة الجامعات، إلى جانب إقامة مشروع صرف صحي بقرية عرب بخواج بشطورة مركز طهطا، حيث تم تحديد موقعين لمحطات الرفع، ووجّه المحافظ بسرعة التنسيق بين الوحدة المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتسليم المواقع لحين صدور قرار التخصيص.

كما وافق المجلس على إنشاء المعهد التكنولوجي للعلوم الصحية والتطبيقية بحي الكوثر، بما يسهم في دعم المنظومة التعليمية والطبية بالمحافظة.

واختتم المحافظ الاجتماع بعدد من التوجيهات والتكليفات الهامة لرؤساء الوحدات المحلية، من أبرزها التأكد من توزيع الزي الموحد الشتوي لعمال النظافة بجميع الوحدات المحلية، وتخصيص زي بألوان مختلفة لعمال البساتين باعتبارهم جزءاً من الواجهة الحضارية للمحافظة، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير وجبات ساخنة للعمال من خلال مطابخ الجمعيات.

ووجّه المحافظ بمراجعة الربع الثاني من الخطة الاستثمارية وتنفيذها بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، كما وجه بتكثيف الحملات المرورية بالمواقف، والتأكد من تواجد مسئولي المواقف ونواب رؤساء المدن بشكل دائم لضمان الانضباط وحسن سير العمل.