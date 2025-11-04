إعلان

أمن الفيوم ينقذ مسنًا من التشرد ويودعه دار رعاية

كتب : حسين فتحي

06:01 م 04/11/2025

الفيوم - حسين فتحي:

في لفتة إنسانية، أنقذت مديرية أمن الفيوم رجلًا مسنًا كان يقيم في الشارع بملابس رثة، حيث جرى نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل إلحاقه بدار للمسنين.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد لاحظ أثناء تفقده الحالة الأمنية وجود الرجل المسن على كورنيش بحر يوسف في حالة صحية غير مستقرة، فوجه ضباط الرعاية الإنسانية بالمديرية بالتعامل مع الحالة.

تم استدعاء سيارة إسعاف، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان مدير مرفق إسعاف الفيوم، لنقل الرجل إلى إحدى المستشفيات تمهيدًا لإيداعه دار المسنين.

وكشف مصدر أمني أن الرجل كان يمتلك منزلًا وباعه لمروره بضائقة مالية، مما دفعه لاتخاذ الشارع مسكنًا له.

