رئيس جامعة بنها يحيل واقعة تعدى أستاذ على طالب بكلية الآداب للتحقيق

كتب : أسامة عبدالرحمن

04:01 م 04/11/2025

جامعة بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


قرر الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، إحالة واقعة تعدى أستاذ على طالب بكلية الآداب إلى التحقيق الفورى بعد حدوث مشادة كلامية بينهما داخل إحدي القاعات.


وقال الجيزاوي، أن المجتمع الجامعي بيئة علمية وأخلاقية تتطلب قدرًا عاليًا من الانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الأكاديمي والإداري.


وأشار رئيس الجامعة إلى أن ما حدث، يعد تصرف غير مسئول بما يتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية ويشكل إخلالًا بواجبات عضو هيئة التدريس، وعدم التزامه بالعمل على غرس القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة في نفوس الطلاب.

