كفر الشيخ تحتفل بذكرى معركة البرلس التاريخية -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:



شهد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، في الذكرى الـ69 لانتصار معركة البرلس البحرية الخالدة، التي وقعت في 4 نوفمبر عام 1956 بمدينة برج البرلس.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري أركان حرب محمود عبدالستار أمين، قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والعميد ساهر محمد طه، نائبًا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية.



كما حضر الحفل، العميد أركان حرب سامح سعفان، قائد أول لنشات صواريخ، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، والعقيد إسلام محمد القصبي، قائد الكتيبة 109 حرس حدود، والرائد أحمد محمد الشحات، قائد مكتب مخابرات حرس الحدود بالبرلس، وسليم أبو شريف، رئيس مدينة برج البرلس، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري العموم، وعدد كبير من أبناء المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية.



وخلال المراسم، قام اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، واللواء بحري أركان حرب محمود عبدالستار أمين، قائد قاعدة الإسكندرية البحرية، واللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفرالشيخ، بوضع إكليلٍ من الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة.

وتضمّن برنامج الاحتفال كلمة افتتاحية عن المناسبة، تلتها تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فيلم تسجيلي يوثق تفاصيل معركة البرلس وأبطالها الذين واجهوا الأسطولين البريطاني والفرنسي بكل شجاعة وبسالة رغم التفوق الكبير في التسليح، وعرض فيلم آخر يستعرض إنجازات الدولة المصرية العملاقة على أرض كفرالشيخ في مختلف المجالات التنموية.



وأعقب ذلك تبادل الدروع التذكارية بين محافظة كفرالشيخ وقيادات القوات البحرية، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط أجواء احتفالية جسدت روح الفخر والانتماء الوطني.

ويُعد النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، الذي يُقام عنده الاحتفال سنويًا بمدينة برج البرلس، رمزًا للفداء والبطولة الوطنية، ويخلد ذكرى معركة البرلس البحرية في 4 نوفمبر 1956 أثناء العدوان الثلاثي على مصر إذ يضم تمثالًا يجسد مشهد المعركة، ويشمل التصميم لوحات ونقوش تظهر أسماء الشهداء وتفاصيل المعركة، ويعتبر معلمًا ثقافيًا وتاريخيًا يستقطب الزوار للاطلاع على جزء مهم من تاريخ المقاومة المصرية.