النار أكلت 10 محلات.. شهود عيان في حريق مول العبور: "ملقناش طفايات"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



كشف شهود عيان عن تفاصيل حريق المول التجاري بمنطقة حي الكرامة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، مؤكدين أن الحريق نشب فجر اليوم حوالي الساعة الثالثة والنصف في أحد محال صيانة الهواتف بالطابق الثاني، نتيجة ماس كهربائي في مولد الكهرباء.



وأضاف الشهود أن محاولات السيطرة على الحريق منذ بدايته باءت بالفشل، حتى وصلت قوات الحماية المدنية بسرعة وتمكنت من إخماد النيران في المحال المتضررة، مشيرين إلى أن سرعة استجابة الحماية المدنية منعت امتداد الحريق لباقي المحال التجارية.



وأشار شهود العيان إلى أن الحريق التهم نحو 10 محال، مسببة خسائر مالية بملايين الجنيهات، دون وقوع أي إصابات بشرية.



كما لفت الشهود الانتباه إلى تقصير إدارة المول في توفير وسائل السلامة، موضحين أن طفايات الحريق كانت موجودة فقط في غرفة الأمن، التي لم يكن فيها أحد أثناء وقوع الحريق، مما ساهم في تفاقم الأضرار.



من جانبها، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة الكاملة على الحريق بعد الدفع بـ15 سيارة إطفاء وتعزيزات أمنية، وفرض كردون أمني بمحيط المنطقة لمنع امتداد ألسنة اللهب وضمان سلامة المواطنين.



وبعد السيطرة على النيران، نفذت القوات أعمال التبريد المكثف بموقع الحريق لمنع تجدد الاشتعال، واستمرت حتى التأكد من تأمين المكان بالكامل.



وأشارت المعاينة الأولية إلى أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي بأحد المحال، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لتحديد الأسباب النهائية وحصر الخسائر المادية.