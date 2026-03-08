وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مقتل ضابطين أثناء "أداء واجبهما"، وذلك في منشور للوزارة على منصة إكس يوم الأحد.

ولم تقدم الوزارة مزيدًا من التفاصيل حول ظروف وفاتهما.

ويأتي ذلك في وقت اعترضت فيه الدفاعات الجوية الكويتية طائرات مسيّرة وصواريخ أُطلقت من إيران واخترقت المجال الجوي للبلاد.

وقال الجيش الكويتي إن "موجة من الطائرات المسيّرة المعادية" استهدفت مخازن الوقود في مطار الكويت الدولي صباح الأحد بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أن الشظايا والحطام الناتج عن عمليات الاعتراض تسببا في أضرار ببعض البنية التحتية المدنية.

كما أفادت وسائل إعلام رسمية، بأن مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت تعرض لضربة بطائرة مسيّرة.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن المبنى المكون من نحو 22 طابقًا، اشتعل بالنيران في الساعات الأولى من الصباح، فيما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه لم تُسجل إصابات.