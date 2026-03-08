أعلنت مؤسسة Emplifi، المتخصصة في تحليل أداء منصات التواصل الاجتماعي عالميًّا، أنه خلال الربع الرابع من عام 2025، تصدرت صفحتا وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأوقاف المصرية قائمةَ الحسابات الحكومية الأعلى أداءً على منصة "فيسبوك" عالميًّا.

ونوهت المؤسسة بأن صفحة وزارة الداخلية جاءت في المركز الرابع عالميًّا، وحلَّت صفحة وزارة الأوقاف في المركز الخامس عالميًّا، من حيث حجم التفاعلات التي حققتها الصفحتان خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 .

جاء ذلك خلال البيان الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، في إطار متابعته ورصده كل ما يخص الشأن المصري على المستوى الدولي، سواء في المؤسسات الدولية أو على المنصات الإعلامية الأجنبية، مثل الصحف ووكالات الأنباء العالمية.. وغيرها من المؤسسات، ومن بينها رصد نتائج تقييم مؤسسة Emplifi المتخصصة في تحليل أداء منصات التواصل الاجتماعي عالميًا.