جنوب سيناء- رضا السيد:



كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، عن إنشاء وحدة تضم أول غرفة تكامل حسي مجهزة في منشأة حكومية صحية .



وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، إنه جرى إنشاء الوحدة داخل مجمع الفيروز الطبي التابع للهيئة بمدينة طور سيناء، لتكون الأولى من نوعها داخل منشآت الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدا أن هذه الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تضم أول غرفة تكامل حسي مجهزة في منشأة حكومية طبية.



وأوضح مدير فرع الهيئة، في تصريح اليوم، أن الوحدة الجديدة تقدم خدماتها للفئات العمرية كافة الأطفال والكبار، وتشمل برامج داعمة للتواصل الأسري والإرشاد النفسي، بما يسهم في تعزيز القدرة على التكيف والتعامل مع التحديات المختلفة.



وأكد أنه جرى تصميم الوحدة وفقا لأعلى المعايير العالمية، وبناءً على دراسات دقيقة لاحتياجات المجتمع المحلي بمحافظة جنوب سيناء، خاصة في المناطق النائية والبدوية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن الأسر عبر توفير الخدمة داخل نطاق المحافظة بدلًا من الاضطرار للسفر لمسافات طويلة.



وأشار إلى أن الوحدة قادرة على استيعاب نحو 250 جلسة علاجية وتأهيلية شهريًا، وتغطي مجالات التخاطب، والتقييم النفسي، والعلاج السلوكي، والتأهيل الحسي.



ولفت إلى أن إطلاق الوحدة بجنوب سيناء يعد خطوة استراتيجية تمهيدا لتعميم التجربة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.