وجبة ترسل 4 فتيات لمستشفى بني سويف التخصصي

كتب : مصراوي

10:06 م 30/11/2025

بني سويف - حمدي سليمان:

تسببت وجبة "كشري" في إفساد يوم 4 فتيات بمدينة بني سويف، بعد أن انتهى بهن المطاف داخل قسم الاستقبال بالمستشفى التخصصي، مصابات بأعراض تسمم غذائي.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من المستشفى بوصول 4 فتيات في مقتبل العمر (بين 16 و17 عامًا)، وهن: "مريم.ع.م"، "ملك.أ.م"، "ضحى.ر.ب"، و"ملك.ك.م".

أفاد التقرير الطبي الأولي بمعاناتهن من قيء مستمر ومغص معوي، واشتباه في تسمم غذائي إثر تناول وجبة فاسدة داخل أحد المطاعم بالمدينة.

تحركت الطواقم الطبية لتقديم الإسعافات اللازمة، وتقرر حجز الطابات تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهن، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المطعم المتسبب.

