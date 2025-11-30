من التخفّي إلى القتل والسرقة.. تفاصيل مأساة مُسنة ضحية قريبتها في قنا

شهدت قرية بهجورة بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا حادثًا صادمًا هزّ الأهالي، عندما عُثر على جثة سيدة مسنة داخل منزلها، بعد أن تعرضت للاختناق على يد قريبة لها في جريمة سرقة مروعة.



وتدخلت الجهات الأمنية سريعًا، وتمكنت من ضبط المتهمة البالغة من العمر 23 عامًا، في مشهد يعكس خطورة الجريمة وسرعتها في التنفيذ.

- تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الجريمة إلى تلقي مديرية أمن قنا إخطارًا بوجود جثة السيدة عايدة، 85 عامًا، داخل منزلها بقرية بهجورة. عند وصول قوة الأمن لموقع الحادث، تبين أن القتيلة تعرضت للاختناق، وأن منفذة الجريمة كانت إحدى قريباتها الشابة.

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق بأنها ارتكبت الجريمة بدافع الانتقام الشخصي وسرقة مصوغاتها الذهبية، حيث أشارت إلى أن خلافات قديمة كانت وراء تخطيطها للواقعة.



وقالت المتهمة إنها ارتدت نقابًا لإخفاء هويتها قبل دخول المنزل، وبمجرد الدخول كتمت أنفاس الضحية حتى فارقت الحياة، ثم سرقت مجموعة من المشغولات الذهبية وفرت هاربة.

- التحقيقات والإجراءات القانونية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق، التي قررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لتكثيف جهود البحث الجنائي وكشف جميع ملابسات الجريمة، بما في ذلك التحقيق في دوافعها وخلفياتها الشخصية، وسط متابعة دقيقة من النيابة العامة.