لجنة فحص وتتبع مسار.. قرار عاجل من محافظ بني سويف بشأن بقعة زيت بالنيل

وجّه الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بتكليف لجنة مشتركة تضم شرطة المسطحات، وإدارة البيئة، وشركة المياه، للقيام بإجراءات فحص ومسح شامل للمجرى المائي، وتتبع مسار بقعة الزيت التي لوحظ تواجدها في مياه النيل، وتحديد مصدرها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات، مع رفع تقرير فني عاجل بنتائج الفحص والتقارير الفنية اللازمة لمنع تكرار هذه المشكلة واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء فوري يضمن الحفاظ على جودة المياه، موجهاً باستمرار العمل بمنظومة الطوارئ على مدار الساعة، حتى التأكد التام من استقرار الوضع بالمجرى المائي وانتظام الخدمة دون أي ملاحظات.

وأشارت المهندسة دينا عمر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه جرى تشغيل كافة المحطات بكامل طاقتها بعد التأكد من عدم حدوث أي تضرر، وأن الخدمة تعمل حاليًا بشكل منتظم، مع استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان جودة المياه.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قد أعلنت عن تأثر خدمات مياه الشرب بعدد من المناطق بمدينة ومركز بني سويف، نتيجة اتخاذ إجراءات احترازية عقب ملاحظة ظهور بقعة زيت بمجرى نهر النيل على الجانب الغربي.

