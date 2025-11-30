إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين الفرعية بشمال القليوبية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بشمال القليوبية الكشوف الأولية للمرشحين على منصب نقيب النقابة الفرعية وعضوية النقابة ومنصب الشباب، وذلك بعد غلق باب التقدم بالأوراق للترشح.

وجاءت أسماء المرشحين على منصب نقيب النقابة الفرعية ستة، وهم أحمد داود محمد صالح المعروف بأحمد داود صالح، ومجدي عبد القادر إبراهيم حسين المهدي المعروف بمجدي المهدي، والدكتور محمد جودة عبد العال عفيفي المعروف بد. محمد جودة عبد العال، ومحمد كامل محمد سالم فتج الله المعروف بمحمد الشبراوي، ومصطفى السعداوي محمد السعداوي المعروف بمصطفى السعداوي، وناصر فؤاد عبده الوكيل المعروف بناصر الوكيل.

أما بالنسبة للمرشحين على منصب العضوية، فقد تم تلقي طلبات الترشح على مستوى خمس محاكم جزئية تشمل محكمة بندر بنها ومحكمة شبين القناطر ومحكمة مركز بنها ومحكمة طوخ ومحكمة كفر شكر. وجاءت كشوف بندر بنها لتضم إيهاب محمد إسماعيل محمد عيسى المعروف بإيهاب عيسى، ومحمد إبراهيم عبد الفتاح النساج المعروف بمحمد إبراهيم النساج، ومحمد السيد عبد الحميد هيكل المعروف بمحمد هيكل، ومحمد حامد جودة عبد العال المعروف بمحمد حامد جودة، ووليد إبراهيم مصيلحي إبراهيم داود المعروف بوليد مصيلحي.

وفي محكمة شبين القناطر تم ترشيح أحمد جمال فتحي عبد الفتاح خفاجي المعروف بأحمد خفاجي، وعبد المجيد سالم عبد السلام ريان المعروف بعمرو ريان، وعمرو محمد الحسيني أحمد المعروف بعمرو الحوي، وعيد محمد صلاح عيد المعروف بعيد صلاح، ومحمد أحمد نجدي على سعد المعروف بمحمد سعد، ومحمد عبد الغفار عبد العظيم سويلم المعروف بمحمد حسيب، ومحمد عليوه محمد حسن الدغيدي المعروف بمحمد الدغيدي.

وشملت محكمة مركز بنها المرشحين زكريا سامي زكريا محمد المعروف بزكريا سامي، وعماد سمير شندي محمد المعروف بعماد شندي، ومدحت أحمد البدوي السيد العراقي المعروف بمدحت العراقي، بينما ضمت محكمة طوخ أحمد عبد النبي محمد عواد المعروف بأحمد عواد، والهادي عطية السيد البطاوي المعروف بالهادي البطاوي، وعادل محمد شحات عزب الجابري المعروف بعادل الجابري، ومجاهد إسماعيل مجاهد محمد، ومحمد عبد الموجود عواد أحمد المعروف بمحمد عبد الموجود عواد، وهدي حسن مصطفى حسن خضر المعروفة بهدي خضر، ووليد سعيد إبراهيم عبد الهادي شعت المعروف بوليد شعت.

أما محكمة كفر شكر فقد شملت المرشحين حسنين حسن حسنين إبراهيم السنباطي المعروف بحسنين السنباطي، ومحمد صابر عبد الصادق محمد المعروف بمحمد صابر الدميني، ونادر أحمد فكري سالم إبراهيم المعروف بنادر فكري.

وفيما يتعلق بمنصب الشباب بالنقابة الفرعية للمحامين بشمال القليوبية، فقد تقدم بالترشح كل من أحمد محمد سعيد محمد درويش المعروف بأحمد سعيد، وأحمد ممدوح أحمد عبد الرحمن أبو الخير المعروف بأحمد ممدوح، والسيد أحمد السيد الطوخي أبو باشا المعروف بالسيد أبو باشا، وإنجي محمد محمد محمد سلامة المعروفة بإنجي سلامة، وسليمان إبراهيم صابر محمد أبو باشا المعروف بسليمان أبو باشا، ومحمد عماد محمد سليمان البكش المعروف بمحمد عماد البكش، ومحمود عادل صلاح محمد عطية المعروف بمحمود عادل صلاح.