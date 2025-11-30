سيطرت الأجهزة الأمنية على مشاجرة عنيفة اندلعت بين طرفين داخل موقف أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعدما اعتدى ثلاثة أشخاص، من بينهم عاطل وشقيقه، على شاب بالضرب والطعن بأسلحة بيضاء وشوم، بسبب خلافات سابقة بينهم، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة استدعت نقله للمستشفى في حالة حرجة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم الدكتور أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد باندلاع مشاجرة ووجود مصاب داخل موقف أبو زعبل.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة المدعو "محمود م. ع" (35 سنة) بجروح طعنات في الظهر واليدين والقدمين، إثر هجوم ثلاثة متهمين بأسلحة بيضاء. وكشفت التحريات عن وجود خلاف قديم بين الطرفين، سبق أن تم تسجيله في محضر وإنهاؤه بالصلح قبل يوم واحد من الحادثة.

نقل المصاب إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج اللازم نتيجة خطورة حالته، فيما تمكنت قوات الأمن من ضبط أحد المتهمين والأسلحة المستخدمة، واعترف بارتكاب الواقعة، بينما تتواصل جهود ضبط باقي المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث بالكامل.