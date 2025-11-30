شهدت إحدى المدارس التجارية بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية حالة من الجدل، بعد تداول مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك يظهر طالبة وهي ترقص داخل المدرسة خلال فترة الفسحة.

وأثار انتشار الفيديو ردود فعل واسعة، دفعت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التعليم، أن تصوير الفيديو تم بواسطة معلمة داخل المدرسة، تجمعها خلافات سابقة مع مديرة المدرسة، مشيرًا إلى أن المعلمة استغلت فترة الفسحة لتوثيق المشهد ونشره عبر مواقع التواصل.

وأكد المصدر أن تعليمات وزارة التربية والتعليم تنص بوضوح على منع التصوير داخل المدارس دون إذن رسمي، الأمر الذي استدعى إحالة المعلمة إلى الشؤون القانونية للتحقيق معها.

وفيما يتعلق بالطالبة التي ظهرت في المقطع، أوضح المصدر أنه تم تحويلها إلى لجنة حماية الانضباط المدرسي رقم 150 لاتخاذ الإجراءات المقررة في مثل هذه الحالات، بهدف الحفاظ على القيم التربوية وضبط السلوك داخل المؤسسات التعليمية.

وأضاف أن المدرسة “دار علم”، ولن يتم التساهل مع أي مخالفة تمس الانضباط المدرسي أو القواعد المنظمة لسلوك الطلاب والعاملين، مؤكدًا أن المديرية تتابع التحقيقات لحين اتخاذ القرارات النهائية حيال الواقعة.