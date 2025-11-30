"تم البتر".. رسالة للمتهم في قضية المنشار تكشف تفاصيل جديدة عن جريمته



أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الأحد، مظاهر احتفال كبيرة نظمها المئات من أنصار المرشحين في 3 دوائر انتخابية هي: "الأولى، الثانية، والرابعة"، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها في هذه الدوائر.

انطلقت مسيرات حاشدة في شوارع ومراكز المحافظة، تخللتها الطبول والمزمار، تعبيرًا عن فرحة أنصار المرشحين بقبول الطعون المقدمة من عدد منهم، وإلغاء نتائج المرحلة الأولى في تلك الدوائر.

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، أحكامًا خلال جلستها المنعقدة اليوم تقضي بإلغاء نتائج الانتخابات في 26 دائرة من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد مراجعة ملفات الطعون وتقارير المفوضين التي كشفت عن مخالفات مؤثرة في سلامة العملية الانتخابية.

وبذلك يرتفع إجمالي الدوائر التي أُلغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة شملتها المرحلة الأولى، بواقع 19 دائرة سبق أن ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى 26 دائرة ألغتها المحكمة اليوم.

أما الدوائر التي أُلغيت نتائجها في محافظة أسيوط فهي:

- الدائرة الأولي وتضم قسم أول وقسم ثاني ومركز أسيوط.

- الدائرة الثانية وتضم مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط.

- الدائرة الرابعة وتضم مراكز أبو تيج وصدفا والغنايم.