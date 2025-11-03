إصابة 5 شباب في تسرب غاز بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 5 شباب، اليوم الإثنين، بحالات إغماء نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة الوليدية في أسيوط.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين بالفحص إصابة كل من: أحمد هشام محمود (21 عامًا)، وعمرو سلامة مطر (22 عامًا)، ومحمود أحمد محمد (20 عامًا)، وإبراهيم سعد الله محمد (21 عامًا)، وعمر جلال محمد (21 عامًا)، نتيجة استنشاق الغاز المتسرب.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط لتلقي الرعاية الطبية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.