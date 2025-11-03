إعلان

إصابة 5 شباب في تسرب غاز بأسيوط

كتب : محمود عجمي

08:04 م 03/11/2025

اسعاف- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 5 شباب، اليوم الإثنين، بحالات إغماء نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة الوليدية في أسيوط.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين بالفحص إصابة كل من: أحمد هشام محمود (21 عامًا)، وعمرو سلامة مطر (22 عامًا)، ومحمود أحمد محمد (20 عامًا)، وإبراهيم سعد الله محمد (21 عامًا)، وعمر جلال محمد (21 عامًا)، نتيجة استنشاق الغاز المتسرب.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط لتلقي الرعاية الطبية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدير أمن أسيوط إصابة 5 أشخاص تسرب غاز مستشفى الأزهر الجامعي النيابة العامة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور غدًا
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير