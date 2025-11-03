"لن أغادر".. ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة؟ (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:



حولت زيارة رئيس جمهورية كرواتيا، زوران ميلانوفيتش، أنظار المشهد الدبلوماسي والثقافي إلى مدينة الإسكندرية، ففي جولة مكثفة، بدأت من مكتبة الإسكندرية، حيث افتتح معرضاً للتراث المشترك، وانتهت بقلعة قايتباي، أكدت الزيارة على مكانة المدينة كجسر للحضارات، وذلك على هامش حضوره الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير.



محطة المكتبة.. حوار الثقافة والتاريخ



كانت مكتبة الإسكندرية هي المحطة الرئيسية والأكثر زخماً في جولة الرئيس الكرواتي، حيث كان في استقباله المحافظ الفريق أحمد خالد، ومدير المكتبة الدكتور أحمد زايد، بحضور قرينته السيدة سانيا موسيتش ميلانوفيتش، والسفير الكرواتي توميسلاف بوشنياك.



"أصداء مصر".. معرض يكشف إرث "أبو الهول" في كرواتيا



وفي قلب "منارة الثقافة"، افتتح الرئيس ميلانوفيتش وقرينته معرض "أصداء مصر: أبو الهول في كرواتيا"، الذي يقام احتفالاً بذكرى تدشين العلاقات الدبلوماسية ويستمر حتى 13 نوفمبر.



ويستكشف المعرض الإرث المصري في التاريخ الثقافي الكرواتي، مركزاً على تماثيل أبو الهول التي جلبها الإمبراطور دقلديانوس إلى قصره بمدينة سبليت، بالإضافة إلى صور لتماثيل أبو الهول الموجودة في عدد من المدن الكرواتية الهامة.



رئيس كرواتيا: الحضارة المصرية تتجذر في وجدان كل الأمم



في كلمته، أعرب الرئيس ميلانوفيتش عن سعادته بحضور الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، واصفاً الحضارة المصرية بأنها "الوحيدة التي تتجذر في وجدان جميع الأمم". كما أكد على العلاقة الخاصة التي تربط بلاده بمصر والإسكندرية، مشيراً إلى أن شخصيات كرواتية وصفت المدينة شعراً منذ عام 1546، وأن أفلاماً للنجم السكندري عمر الشريف تم تصويرها في كرواتيا.



محافظ الإسكندرية: نعرض تراثنا برؤية معاصرة



من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد بالرئيس الكرواتي، مؤكداً أن المعرض الذي يأتي عقب افتتاح المتحف الكبير يعكس عظمة مصر وقدرتها الحديثة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صون تراثها وتقديمه للعالم برؤية معاصرة، وذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ مكانتها الثقافية تحقيقاً لرؤية مصر 2030.



مدير مكتبة الإسكندرية: مصر وكرواتيا دولتان متحدتان بالبحر والتاريخ



بدوره، أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية أن مصر وكرواتيا "دولتان متحدتان بالبحر والتاريخ"، وأن التعاون بينهما يمتد للمجالات الاقتصادية والسياسية والأكاديمية. وأشار إلى أن المكتبة اليوم هي "مركز عالمي لنشر المعرفة وتعزيز الحوار بين الشعوب"، وأن المعرض يجسد رؤية مشتركة بين البلدين.



محطة القلعة.. إطلالة على التاريخ العسكري



بعد جولته الثقافية في المكتبة، توجه الرئيس الكرواتي والوفد المرافق له إلى قلعة قايتباي، وهناك، رافقهم محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، في جولة تفصيلية شملت السراديب الساحلية والبرج الرئيسي والصهريج، حيث أبدى الوفد إعجابه بتاريخ القلعة وحرص على التقاط الصور التذكارية.



وفي ختام زيارته، حرص محافظ الإسكندرية توديع الرئيس الكرواتي بمطار برج العرب، في لفتة عكست عمق العلاقات بين البلدين.