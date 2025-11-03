بالصور- منافذ جديدة لبيع السلع بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مبادرة لخفض الأسعار من خلال منافذ بيع تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

وقال المهندس جهاد متولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إن المبادرة تتضمن طرح الخضر والفاكهة واللحوم البلدية بأسعار مخفضة في 5 منافذ تابعة للوحدة المحلية بمدينة الخارجة، موزعة بين الأحياء السكنية، إلى جانب تنفيذها بالتوازي في القرى التابعة للمركز لضمان وصول الخدمة والدعم لجميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأوضح "متولي" أن أسعار السلع المطروحة جاءت كالتالي: اللحوم البلدية بـ300 جنيه للكيلوجرام، الطماطم بـ12.5 جنيه، البطاطس بـ10 جنيهات، الفلفل بـ20 جنيهًا، الخيار بـ15 جنيهًا، والباذنجان بـ10 جنيهات.

كما بلغ سعر الرمان ما بين 30 و35 جنيهًا، والتين من 35 إلى 40 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار المانجو بين 40 و50 جنيهًا حسب النوع والحجم. وسجل الكنتالوب من 30 إلى 40 جنيهًا، والتفاح المستورد ما بين 50 و70 جنيهًا، في حين تراوحت الكمثرى بين 40 و50 جنيهًا للكيلوجرام.

وأشار رئيس المركز إلى أن المبادرة شملت كذلك طرح سلع تموينية بأسعار مخفضة مثل السكر والزيت والأرز والشاي والمكرونة، بتخفيضات تتراوح بين 10% و20% مقارنة بأسعار السوق، وذلك بالتعاون مع فرع الشركة المصرية للجملة التابعة لوزارة التموين.