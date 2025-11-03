وفد أكاديمي من شيكاغو يزور جامعة الإسكندرية لتعزيز التعاون العلمي- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

زار، اليوم الإثنين، وفد من جامعة شيكاغو الأمريكية جامعة الإسكندرية، لبحث سُبل تطوير وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

التقى الوفد، برئاسة الدكتورة دينا راشد، مساعد عميد جامعة شيكاغو للشؤون الأكاديمية، بالدكتور أحمد عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد نائب رئيس الجامعة حرص جامعة الإسكندرية على توسيع آفاق التعاون مع الجامعات الأمريكية الرائدة في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية، مشيرًا إلى العلاقات الممتدة بين الجامعتين، خاصة في مجالي الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأوضح أن الجامعة تتبنى استراتيجية واضحة لإنشاء برامج علمية مزدوجة ومشتركة مع الجامعات ذات التصنيفات العالمية المتقدمة، بما يسهم في تقديم تعليم عالي الجودة وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت الدكتورة دينا راشد إلى حرص جامعة شيكاغو على تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة الإسكندرية من خلال تطوير وتنفيذ مشروعات بحثية في مختلف التخصصات العلمية، وزيادة التبادل الطلابي ضمن برنامج التبادل الطلابي مع كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

حضر اللقاء كل من: الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شيرين نصير، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، الدكتور سامح شحاتة، المشرف على مكتب العلاقات الدولية.