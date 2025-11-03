المنوفية- أحمد الباهي:

توفيت سيدة تبلغ من العمر 55 عامًا من قرية تلبنت أبشيش التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، فجر اليوم الإثنين، عقب زيارتها لابنتها المريضة بالعناية المركزة بمستشفى الباجور التخصصي، حيث تدهورت حالتها الصحية ولم تتحمل رؤية ابنتها في وضع حرج، لتفارق الحياة بشكل مفاجئ.

وبعد نحو ساعتين فقط، توفيت ابنتها البالغة من العمر 38 عامًا، والتي كانت تعاني من مرض ذهني وحركي، وكانت حالتها الصحية متدهورة وتحتاج لجهاز تنفس صناعي داخل العناية المركزة، قبل أن تتوفى فجر اليوم.

وتسود حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، لما شهدوه من رحيل الأم وابنتها في مشهد مؤثر، وتُقام صلاة الجنازة عليهما عقب صلاة الظهر اليوم بمسجد الأربعين بالقرية.