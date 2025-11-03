إعلان

الخارجية الصينية تندد بأعمال العنف ضد المدنيين في السودان

كتب : مصراوي

10:25 ص 03/11/2025

قوات الدعم السريع

وكالات

نددت وزارة الخارجية الصينية بأعمال العنف ضد المدنيين في السودان، داعية لاستئناف العملية السياسية من أجل السلام والاستقرار.

وأمس الأحد، أكدت شبكة أطباء السودان، أن قوات الدعم السريع لا تزال تحتجز الآلاف من المدنيين داخل مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان وتمنعهم من مغادرتها.

وقالت الشبكة، في بيان لها الأحد، إن الدعم السريع أعادت عددًا من الفارين من الفاشر إلى داخل المدينة جبرًا، مؤكدة أن بينهم مصابون بطلقات نارية وآخرون يعانون سوء التغذية.

وطالبت شبكة الأطباء الدعم السريع بإطلاق سراح المدنيين فورًا من الفاشر وفتح مسارات آمنة لخروجهم، والسماح بدخول المنظمات العاملة لدفن الجثث المنتشرة في أطراف المدينة والتي تمثل كارثة بيئية.

