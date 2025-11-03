إعلان

محافظ الشرقية ينعى رئيس مدينة ديرب نجم: كان مثالًا في الانضباط

كتب : ياسمين عزت

12:11 ص 03/11/2025

محافظ الشرقية ينعى رئيس مدينة ديرب نجم

الشرقية - ياسمين عزت:

نعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مساء الأحد، الأستاذ صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، الذي وافته المنية.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وزملائه بالجهاز التنفيذي، مشيدًا بسيرته العطرة وإخلاصه في العمل.

وأكد الأشموني أن الراحل كان مثالًا يُحتذى به في الانضباط، والنشاط، والمتابعة المستمرة، وأداء المهام المكلف بها على أكمل وجه.

ودعا محافظ الشرقية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وزملاءه الصبر والسلوان.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية صلاح سالم مركز ومدينة ديرب نجم محافظ الشرقية ينعى رئيس مدينة ديرب نجم

