بينهم 14 فتاة.. تفاصيل الحالة الصحية لضحايا حادث ميكروباص الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيبت 14 فتاة وسائقين بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصالحية اليوم، وتم نقلهم إلى مستشفيي القصاصين والصالحية الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

أسماء ومعلومات المصابين:

محمود أسامة جمعة، 25 سنة، المحسمة، أصيب بكدمات وسحجات، نقل إلى مستشفى القصاصين.

روان محمد، 17 سنة، المحسمة، تعاني من غيبوبة تامة وكدمات وسحجات، نقلت إلى مستشفى القصاصين.

فاطمة أمين محمد، 17 سنة، المحسمة، أصيبت بكدمات وسحجات، نقلت إلى مستشفى القصاصين.

مريم شعبان عبدالمقصود، 17 سنة، أبوصوير، إصابة باشتباه كسر في العمود الفقري وجرح بالرأس 10 سم وكدمات وسحجات، نقلت إلى مستشفى القصاصين.

نجاة مصطفى محمد، 50 سنة، أبوصوير، أصيبت بكدمات وسحجات، نقلت إلى مستشفى القصاصين.

محمود محمد الغرباوي، 30 سنة، أبوصوير، أصيب بكدمات وسحجات، نقل إلى مستشفى القصاصين.

ولاء محمد عبدالعظيم، 32 سنة، أبوصوير، أصيبت بكدمات وسحجات، نقلت إلى مستشفى القصاصين.

هدى محمد أحمد، 17 سنة، أبوصوير، إصابة باشتباه نزيف داخلي بالبطن وكدمات وسحجات، نقلت إلى مستشفى القصاصين.

هنا حسام غريب، 14 سنة، أبوصوير، إصابة باشتباه كسر في الفخذ الأيسر وكدمات بالصدر والجسم، نقلت إلى مستشفى القصاصين.

تيسير السيد عبدالرزاق، 25 سنة، أبوصوير، إصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، نقلت إلى مستشفى القصاصين.

رضا عبدالعليم محمد، 55 سنة، الإسماعيلية، جرح قطعي 5 سم بالجبهة وسحجات وكدمات، نقل إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

خديجة عبدالنبي دسوقي، 17 سنة، أبوصوير، إصابة باشتباه كسر بالحوض وجرح قطعي 5 سم، نقلت إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

سلوى عبدالفتاح عبدالعظيم، 31 سنة، أبوصوير، إصابة باشتباه كسر بالحوض والساق اليسرى وكدمات وسحجات، نقلت إلى مستشفى الصالحية الجديدة.



كانت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية في الإسماعيلية قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تحركت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة والتعرف على أسباب الانقلاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في المحافظة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى القصاصين، حيث تم استقبالهن وتقديم الإسعافات الأولية لهن.



ووفقًا للتحقيقات الأولية، وقع الحادث نتيجة انقلاب السيارة أثناء سيرها على الطريق، فيما تولت أجهزة المرور والوحدة المحلية رفع آثار الحادث وتنظيم حركة المرور لتسهيل عبور السيارات وتجنب أي اختناقات

وقالت مصادر طبية بالمستشفى إن الفتيات وصلن وهن يعانين من جروح وكسور متفاوتة، موضحة أنه تم إيداعهن بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وسط متابعة دقيقة لحالاتهن.