محافظ المنوفية يكشف لـ"مصراوي" آخر تطورات صيانة كوبري الباجور

المنوفية - أحمد الباهي:

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، سبب تأخر الانتهاء من أعمال صيانة كوبري الباجور العلوي، خلال تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، مؤكدًا أن المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة وتقدّم كل أوجه الدعم لتسريع الأعمال.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تجاوزت المدة المحددة بثلاثة أشهر، رغم أنه كان من المفترض تسليم الكوبري فور انتهاء تلك الفترة، موضحًا أن الكوبري يُعد شريانًا رئيسيًا لمدينة الباجور بين بحري السكة الحديد وقبلي السكة الحديد.

وأكد أبو ليمون أن المحافظة تبذل أقصى جهدها لتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة، سواء من خلال رئيس مجلس مدينة الباجور أو الأجهزة التنفيذية بالمجلس، مشددًا على أن الموقف التنفيذي أصبح الآن بين الشركة المنفذة والهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة النقل للاتفاق على الموعد النهائي للانتهاء الكامل من أعمال الصيانة.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في المتابعة اليومية لحين الانتهاء من الكوبري وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.