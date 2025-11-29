جامعة الإسكندرية تتوج بالمركز الثاني كأفضل جامعة صديقة للبيئة

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الثاني في مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة" على مستوى الجامعات الحكومية التي يزيد تاريخ تأسيسها عن خمسين عامًا.

وجاء ذلك خلال حفل إعلان الجوائز، الذي عُقد على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس، حيث قدّم الوزير الدروع التذكارية للجامعات الفائزة تقديرًا لجهودها المتميزة في دعم ممارسات الاستدامة داخل الحرم الجامعي.

- ترسيخ مفهوم الجامعة الخضراء

وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة الراسخ بتفعيل مبادئ الاستدامة وترسيخ مفهوم "الجامعة الخضراء" عبر مختلف إداراتها وكلياتها.

وأشار إلى أن حصول الجامعة على هذا المركز المتميز يُعد ثمرة جهود متكاملة شارك فيها كافة القطاعات والكليات والمعاهد، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملون، من خلال تنفيذ مشروعات نوعية في مجالات إدارة الطاقة، وترشيد الموارد، وتطوير البنية التحتية الداعمة للاستدامة.

وشدد قنصوه، في بيان اليوم السبت، على أن الجامعة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها البيئية في إطار رؤيتها كجامعة ذكية، محوكمة، مستدامة، ذات تنافسية عالمية، وتعزيز المبادرات التي تجعلها نموذجًا رائدًا يحتذى به، اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

- معايير دقيقة في التقييم

يُشار إلى أن المسابقة استندت إلى معايير دقيقة في التقييم، شملت كفاءة البنية التحتية الخضراء، وإدارة الطاقة، وترشيد استهلاك الموارد، وإدارة المخلفات، إضافة إلى المبادرات الطلابية التي تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي داخل المجتمع الجامعي.