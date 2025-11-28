هددها بالتصوير.. التحقيق مع متهم بهتك عرض فتاة من ذوي الهمم بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تواصل جهات التحقيق في طوخ بمحافظة القليوبية مراجعة الأدلة وملابسات واقعة هتك عرض فتاة من ذوي الهمم، تورط فيها صاحب معرض سيارات، وذلك عقب البلاغ الذي تقدمت به أسرة المجني عليها ضد المتهم.

بدأت الواقعة عندما اعتادت الفتاة التردد على محل بقالة تمتلكه زوجة المتهم داخل شقته المجاورة لمنزل جدتها، وأثناء ذهابها لشراء كيس شيبسي، قام المتهم باستدراجها إلى داخل الشقة مستغلاً غياب زوجته وأولاده، واعتدى عليها جنسيًا، وفق ما كشفته جهات التحقيق.

وخلال مناقشتها أمام جهات التحقيق، أكدت الفتاة أن المتهم صورها وهددها بإبلاغ والدتها لتقوم بضربها إذا لم تعد إليه مرة أخرى، ما دفعها للصمت خوفًا من تهديداته. كما أوضحت أنها تعرضت لمحاولة استدراج أخرى أثناء خروجها من المدرسة، لكنها رفضت الذهاب إليه هذه المرة.

وتدهورت الحالة الصحية للمجني عليها لاحقًا، ما لفت انتباه والدتها، وبعد عرضها على الكشف الطبي، تبين وجود آثار تؤكد تعرضها للاعتداء الجنسي، ما دفع الأسرة إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وأكدت التحريات التي قادها المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز طوخ، صحة البلاغ، وكشفت أن المتهم اعتدى على الفتاة أكثر من مرة خلال ترددها على مكان البقالة الملاصق لمنزله بصحبة جدتها، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات مباحث المركز من ضبطه.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت سابقًا بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ثم قررت تجديد حبسه 15 يومًا مع مراعاة المواعيد القانونية، كما أمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعي لإعداد التقرير الفني اللازم.

تم تحرير المحضر رقم 12797 لسنة 2025 إداري مركز طوخ، وأُحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

