صاحب معرض سيارات.. تجديد حبس المتهم بهتك عرض فتاة "ذوي الهمم" بطوخ

كتب : أسامة عبدالرحمن

08:39 م 27/11/2025

تعبيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت جهات التحقيق بمركز طوخ في القليوبية، تجديد حبس صاحب معرض سيارات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طالبة من "ذوي الهمم" (17 عامًا) تحت التهديد.

تعود الواقعة لتلقي اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، إخطاراً من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث طوخ، ببلاغ من والد الفتاة يتهم فيه "السيد. م. أ" (38 عامًا) بالاعتداء جنسيًا على ابنته وتهديدها بـ"الذبح" لإجبارها على الصمت.

كشفت التحقيقات وأقوال الأب أن الجريمة تكررت، ولم تكتشف الأسرة الواقعة إلا بعد تدهور الحالة الصحية للفتاة، حيث أثبت الكشف الطبي تعرضها لاعتداء جسدي، فيما أكدت تحريات المباحث صحة البلاغ، ليتم ضبط المتهم وإحالة المجني عليها للطب الشرعي.

أخبار

