إصابة 4 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بأسيوط

كتب : محمود عجمي

02:14 م 28/11/2025

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب أربعة أطفال، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص إصابة كل من: محمد أحمد متطلب (12 عامًا)، وكريم أحمد رجب (11 عامًا)، وعبده محمد عبدالنبي (10 أعوام)، وكريم محمد عبدالنبي (14 عامًا).

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب تروسيكل الصحراوي الغربي أسيوط مدير أمن أسيوط مركز شرطة منفلوط مستشفى منفلوط المركزي النيابة العامة إصابة 4 أطفال

