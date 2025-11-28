إنجاز طبي بالقليوبية.. طفلة ورضيع ينجوان بعمليات جراحية معقدة (صور)

حمولتها 25 ألف سيارة.. ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة في العالم (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد مستشفى الأطفال التخصصي إنجازًا طبيًا جديدًا، بعد نجاح فريقه في التعامل مع حالتين من أعقد الحالات الجراحية للأطفال حديثي الولادة، وذلك بعد أشهر من المتابعة الدقيقة داخل عدة أقسام بالمستشفى.

حالة أولى معقدة لرضيعة تعاني من عيوب خلقية متعددة

استقبل المستشفى طفلة وُلدت بعيوب خلقية خطيرة شملت انسدادًا خلقيًا في الأنف، واستسقاءً دماغيًا، وشقًا في سقف الحلق، إلى جانب التهاب رئوي حاد.

كانت الطفلة في حالة حرجة، وفصلها عن جهاز التنفس الصناعي شبه مستحيل، لكن الفريق الطبي برئاسة د. علي عبد التواب ود. دعاء محمد رمضان، وبالتعاون مع فرق جراحة الأطفال، الأنف والأذن، والمخ والأعصاب، أجرى عدة تدخلات دقيقة لفتح مجرى التنفس وعلاج الاستسقاء الدماغي.

وبعد نحو ستة أشهر من العلاج بين مستشفيين، خرجت الطفلة وهي في حالة مستقرة.

- رضيع يعود للحياة بعد توقف قلب خارج المستشفى

كما نجح فريق جراحة الأطفال بقيادة د. محمد متولي في إنقاذ رضيع وصل إلى المستشفى بعد توقف قلب خارج المستشفى، مصابًا بفتق خلقي شديد في الحجاب الحاجز، بالإضافة إلى عيوب خلقية في القلب وفارق واضح في حجم الأعضاء الداخلية.

اعتمد الفريق على أجهزة تنفس عالية التردد لفترة طويلة حتى استقرت حالته تدريجيًا، ليبدأ في التنفس طبيعيًا والرضاعة مع زيادة الوزن. وتكتسب الحالة خصوصية كون الطفل مولودًا لأم تبلغ من العمر 45 عامًا.

رسالة إدارة المستشفى

وقالت إدارة المستشفى في بيان لها: "الإنجاز جاء نتيجة تعاون وتكامل بين جميع الفرق الطبية. وهو ليس نجاحًا طبيًا فقط، بل قصة إنسانية وجهد جماعي من جميع العاملين."

شكر خاص للفرق المشاركة

ووجّهت الإدارة الشكر لمجموعة من طواقم التمريض والإدارة: مس هيام، مس مها، مس مريم، مس إيمان، مس سنية، مس مايسة، مس رشا، مستر يوسف، مستر محمد، مستر أحمد.

ومن الأطباء: د. نجوى، د. محمد عبد المنعم، د. سارة، د. فاطمة، د. أمنية، د. دعاء، د. محمد، د. وداد علي.

ومن الصيدلة: صيدلانية إسراء.

ومن الاستشاريين: د. علي عبد التواب، د. دعاء محمد رمضان – استشاري محضن الجراحة.

ويعد هذا النجاح امتدادًا لحالات معقدة نجح المستشفى في التعامل معها خلال الفترة الماضية.