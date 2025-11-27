خطر داهم يغلق 11 منشأة غذائية بالإسماعيلية.. وتحرير 98 محضرًا

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أوصت مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، بغلق 11 منشأة غذائية إداريًا لوجود "خطر داهم" على الصحة العامة وعدم وجود تراخيص، وذلك خلال حملة مكبرة استهدفت 70 منشأة تجارية للتأكد من صلاحية المعروضات.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة التي شملت محال بقالة ومطاعم وأسواقًا، أسفرت عن تحرير 98 محضر مخالفة، تنوعت بين 60 محضرًا لتدني مستوى النظافة، و38 لعدم حمل شهادات صحية، فضلًا عن إعدام 25 كيلوجرامًا من الأغذية و5 لترات من السوائل منتهية الصلاحية.

وأشارت وكيل الوزارة إلى سحب 14 عينة غذائية لتحليلها معمليًا، مؤكدةً استمرار الحملات تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة.

قاد الحملة ميدانيًا فريق مراقبة الأغذية برئاسة السيد النمر، وبإشراف الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي.

تعليق الصورة: حملة على المنشآت الغذائية بالإسماعيلية