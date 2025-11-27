إعلان

أسوان تحصد جائزتين دوليتين في قطاع الصحة

كتب : إيهاب عمران

02:37 م 27/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    فوز الدكتور محمد نشأت بجائزة التميز الإدارى
  • عرض 4 صورة
    رئيس الوزراء فى مؤتمر هيئة الرعاية الصحية
  • عرض 4 صورة
    فوز أسوان بجائزة افضل منشأة رعاية صحية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حصول المحافظة على جائزتين ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز الذي تحقق بالتزامن مع انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل تحت رعاية رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا دليل على أن الدولة تضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات.

حصد مركز طب أسرة حاجر البصيلية، جائزة أفضل منشأة رعاية أولية لجهوده المتميزة في تقديم خدمات الرعاية الأولية بجودة عالية، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المستفيدين، وتسلم الجائزة الدكتور محمود شمس الدين بغدادي، مدير المركز.

فيما حصل الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية، جائزة التميز الإداري، تقديرًا للتطور الملحوظ في أداء الإقليم.

أكد الدكتور إسماعيل كمال، أن محافظة أسوان حصدت جائزتين من أصل 7 جوائز، مشددًا على أن هذا النجاح يدفع المحافظة لمضاعفة الجهود ومواجهة التحديات لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف المحافظ أن منظومة التأمين الصحي الشامل أصبحت أحد أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة، وركيزة أساسية لـ "تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في الحصول على الرعاية الطبية بالجودة المطلوبة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان قطاع الصحة الهيئة العامة للرعاية الصحية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب