أسوان تحصد جائزتين دوليتين في قطاع الصحة

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حصول المحافظة على جائزتين ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأشاد المحافظ بهذا الإنجاز الذي تحقق بالتزامن مع انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل تحت رعاية رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذا دليل على أن الدولة تضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات.

حصد مركز طب أسرة حاجر البصيلية، جائزة أفضل منشأة رعاية أولية لجهوده المتميزة في تقديم خدمات الرعاية الأولية بجودة عالية، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المستفيدين، وتسلم الجائزة الدكتور محمود شمس الدين بغدادي، مدير المركز.

فيما حصل الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية، جائزة التميز الإداري، تقديرًا للتطور الملحوظ في أداء الإقليم.

أكد الدكتور إسماعيل كمال، أن محافظة أسوان حصدت جائزتين من أصل 7 جوائز، مشددًا على أن هذا النجاح يدفع المحافظة لمضاعفة الجهود ومواجهة التحديات لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف المحافظ أن منظومة التأمين الصحي الشامل أصبحت أحد أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة، وركيزة أساسية لـ "تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في الحصول على الرعاية الطبية بالجودة المطلوبة".